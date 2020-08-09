Son dakika haberleri... ÜSKÜDAR'DA DEĞNEKÇİLİK YAPAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika gelişmesine göre ÜSKÜDAR'da restoran önünde değnekçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı.

ÜSKÜDAR'da restoran önünde değnekçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Bugün saat 10.54 sıralarında Üsküdar Çamlıca tepesi mevkiinde bulunan bir restoran önünde arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Onur Ç. isimli kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Onur Ç. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA