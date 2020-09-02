Son dakika haberleri | Üsküdar'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın Son dakika 3. sayfa haberi: Üsküdar'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşartırken, alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Üsküdar'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşartırken, alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını çıktığı evde dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA