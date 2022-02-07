Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2) - Haberler
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Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)

AA, Cemaleddin Turan - Güncel
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Son dakika haberi... İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)

Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)

Son dakika haberleri | Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama (2)

AA / Cemaleddin Turan - Güncel

Üsküdar, Patlama, Güncel, Haber

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