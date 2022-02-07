Son dakika haberleri... Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama
AA, Alptekin Soykan - Güncel
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Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.