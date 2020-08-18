Son dakika haberleri: Uşakspor transferde Serhat'ı aldı
Son dakika habere göre TFF 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını 1 Eylül Stadı'ndaki antrenmanlarla sürdüren Uşakspor, dış transferde Zonguldak Kömürspor'dan Serhat Baştan'ı renklerine bağladı.
18.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:41
TFF 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını 1 Eylül Stadı'ndaki antrenmanlarla sürdüren Uşakspor, dış transferde Zonguldak Kömürspor'dan Serhat Baştan'ı renklerine bağladı. Kariyerinde Gençlerbirliği, Kastamonuspor, Derincespor, Diyarbekirspor ve Menemenspor formalarını da giyen 27 yaşındaki forvet geçen sezon Zonguldak'ta 25 maçta 10 golle oynadı. Serhat, Menemenspor'da 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşadı.
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Kaynak: DHA