Son dakika haberleri: Uşakspor patlama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Uşakspor patlama yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Uşakspor patlama yaptı

Son dakika haberleri: MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldakspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off yarışından uzaklaşan Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldakspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off yarışından uzaklaşan Uşakspor, deplasmanda Sarıyer'e gol oldu yağdı. ilk 5 için yarıştığı rakibini 6-0 yenen kırmızı-siyahlılar büyük moral buldu. Play-Off hattıyla arasındaki farkı 5 puana indiren Uşakspor, kalan 6 maç öncesi yarışta umut tazeledi. Uşakspor, kalan haftalarda Manisa Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü (D), Kocaelispor, Afjet Afyonspor (D), İnegölspor ve Niğde Anadolu FK (D) ile karşı karşıya gelecek.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Uşakspor patlama yaptı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:44:42. #1.14#
title