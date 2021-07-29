Son dakika haberleri! Uşaklı "özel çocuklar", itfaiyeci oldu
Son dakika haber: Uşak'ta özel eğitim alan çocuklar, Uşak İtfaiye Müdürlüğünde yangın eğitimi aldı.
Uşak'ta özel eğitim alan çocuklar, Uşak İtfaiye Müdürlüğünde yangın eğitimi aldı.
Uşak Mavi Işık Otizm Derneği ve Uşak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen, özel çocukların yangınlara karşı eğitim almalarını da amaçlayan program kapsamında 15 çocuk, Uşak İtfaiye Müdürlüğüne getirildi.
Burada itfaiyeciler tarafından karşılanan çocuklara, itfaiye üniformaları giydirildi.
Çocuklar, itfaiye araçlarına bindirilerek sirenler eşliğinde Uşak-Ankara kara yolunda gezdirildi. Çocuklar, yangın söndürme tatbikatına da katıldı.
Programın ardından Uşak İtfaiye Müdürü Kudret Aydın tarafından çocuklara, "katılım belgesi" verildi.
Uşak Mavi Işık Otizm Derneği Başkanı Aysel Tekin, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık