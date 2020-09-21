Son dakika haberleri... Uşak Valisi Kocabıyık yapımı tamamlanan hastane ek binasında incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri... Uşak Valisi Kocabıyık yapımı tamamlanan hastane ek binasında incelemelerde bulundu

Gelen son dakika haberine göre Uşak Valisi Funda Kocabıyık, hizmete başlayan 245 yataklı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binasında inceleme yaptı.

Son dakika haberleri... Uşak Valisi Kocabıyık yapımı tamamlanan hastane ek binasında incelemelerde bulundu
21.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:39

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, hizmete başlayan 245 yataklı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binasında inceleme yaptı.

Kocabıyık, yürütülen çalışmalar ve verilecek hizmetler hakkında İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas'tan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Kocabıyık, ek binanın yapımına 2018 yılında 115 milyon liralık yatırımla başlanıldığını söyledi.

Ek binanın tamamlandığını ve hizmete başladığını aktaran Kocabıyık, "Hastane 8 kattan oluşmakta olup, 7 bin 500 metrekare alanda kurulmuş ve 55 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Ek binamızda 59 tek kişilik, 77 de çift kişilik oda yer almaktadır. Ayrıca binada 32 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır." dedi.

Funda Kocabıyık, binanın kente kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, yeni hastane binasının hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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