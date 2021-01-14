Son dakika haberleri | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

14.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:34
Son dakika haberleri | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ile satışa hazır esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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