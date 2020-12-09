Son dakika haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

09.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:59
Son dakika haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi.

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Araçta bulunan iki üpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir'den Uşağa bir miktar uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarda araçtan bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Z.E. ve O. D. gözaltına akındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Haber Yorumları (1)
HER ŞEHİRDE: 5-10 TL OLAN HAMSİ UŞAK DA NEDEN 40 TL. DENETİM YOK.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Hulusi Akar Mehmet Ersoy Ekrem İmamoğlu
Magazin Pınar Altuğ Cemal Hünal Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Samet Aybaba Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:52:35. #1.15#
title