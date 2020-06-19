Son dakika haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
19.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:25
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 34 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.T, gözaltına alındı.
Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA