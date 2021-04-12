Son dakika haberleri | Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eşme - Alaşehir kara yolunda şüpheli bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatları, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Otomobildeki 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık