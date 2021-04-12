Son dakika haberleri | Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eşme - Alaşehir kara yolunda şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatları, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Otomobildeki 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Vladimir Putin Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Necip Uysal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:53:52. #1.15#
title