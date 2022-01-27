Son dakika haberleri! Uşak'ta polis, göreve gittiği mahallede çocukların kar eğlencesine katıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta polis ekibi, bir mahallede çocuklarla karda çuvallarla kayıp kar topu oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir görev için Elmalıdere Mahallesi'ne gitti.

Burada çocukların çuvalların ve poşetlerin üzerine oturarak karda kaydığını görerek onlara katılan ekipler, çocuklarla kar topu da oynadı.

Polis ekipleri çocuklara çikolata, kek ve meyve suyu gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

Polislerin çocuklarla kar eğlencesine dair görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.