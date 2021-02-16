Son dakika haberleri: Uşak'ta kargo yoluyla etil alkol alan kişiyi jandarma yakaladı
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Son dakika haberleri: Uşak'ta kargo yoluyla etil alkol alan kişiyi jandarma yakaladı

16.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:25
Son dakika haberleri: Uşak'ta kargo yoluyla etil alkol alan kişiyi jandarma yakaladı

Son dakika habere göre Uşak'ta sipariş ettiği etil alkolü kargodan almak isteyen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Uşak'ta sipariş ettiği etil alkolü kargodan almak isteyen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl dışından sahte içki yapımı için etil alkol getirileceği ihbarı üzerine çalışma yürüten jandarma ekipleri, sipariş ettiği etil alkolü kargo şirketinden alan A.D'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada iki bidonda 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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