Son dakika haberleri! Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İzzet Keleş (56), uyandığında kendini kötü hissedince sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Eş ve 2 çocukta da mide bulantısı şikayeti görülen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen İzzet Keleş, eşi Ayşe ile çocukları Mertcan (18) ve Mesut'un (15) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık