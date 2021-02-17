Son dakika haberleri! Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri! Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

17.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:32
Son dakika haberleri! Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İzzet Keleş (56), uyandığında kendini kötü hissedince sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Eş ve 2 çocukta da mide bulantısı şikayeti görülen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen İzzet Keleş, eşi Ayşe ile çocukları Mertcan (18) ve Mesut'un (15) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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