Son dakika haberleri! Uşak'ta kaçak alkol operasyonu
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Son dakika haberleri! Uşak'ta kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberi... Uşak'ta, jandarma ekipleri, ulaştıkları istihbarat sonucunda düzenledikleri operasyonla onlarca kaçak alkol ele geçirdi.

Son dakika haberleri! Uşak'ta kaçak alkol operasyonu
19.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:17

Uşak'ta, jandarma ekipleri, ulaştıkları istihbarat sonucunda düzenledikleri operasyonla onlarca kaçak alkol ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, ulaştıkları istihbaratlar neticesinde Banaz ilçesine bağlı Gedikler köyünde bir fabrikaya Bulgaristan uyruklu B.I. (24) kullanmış olduğu PP 7380 AH plakalı TIR ile kaçak içki getireceği öğrenildi. Jandarma ekipleri öğle saatlerinde yaptığı operasyonla 9 adet rakı, 6 şişe viski ve 1 adet votka ele geçirdi. Öte yandan ele geçirilen malzemeler Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

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