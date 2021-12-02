Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri - Haberler
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Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri

Son dakika gündem haberi... Uşak'ta jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilere, HAYDİ, KADES ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilere, HAYDİ, Kades ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Uşak Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen programda, katılım sağlayan işçilere uyuşturucu ile mücadele, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamaları konusunda bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Ekipler, kadınlara KADES uygulamasını anlatarak telefonlarına indirmesi konusunda yardımcı oldu.

Uyuşturucu ile mücadele konusundaki sunum öncesinde programa katılan işçilere KADES ve HAYDİ tanıtım videoları izletildi.

Ardından uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu kullanan kişilerde görülen belirtiler ve uyuşturucu kullanan yakınlarının olduklarını fark etmeleri durumunda izlenmesi gereken yollar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından işçilerden gelen soruları da yanıtlayan ekipler, Uşak İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda yardıma ihtiyacı olan ya da görüşme yapmak isteyen herkese kapılarının sonuna açık olduğunu ifade etti.

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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