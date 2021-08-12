Son dakika haberleri... Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Koyunbeyli köyü yolu Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında İsmail Arıcan (63) yönetimindeki 64 LY 546 plakalı otomobille karşı yönden gelen E.A. (60) kontrolündeki 45 RM 303 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Arıcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.A. ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılan Arıcan'ın cesedi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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