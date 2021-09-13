Son dakika haberleri! Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aybey Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde bulunan M.B, Y.A, H.T. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, uyuşturucu niteliğindeki 1139 hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 260 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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