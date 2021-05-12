Devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta tarla yolunda devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta tarla yolunda devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

Muharremşah köyünde tarla yolunda seyreden Afganistan uyruklu K.R. yönetimindeki 03 LN 642 plakalı traktör, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince devrilen traktörün altında sıkışan K.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

K.R.'nin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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