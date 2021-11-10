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Son dakika haberleri | Uşak'ta bir evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Uşak'ta bir evin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Uşak'ta bir evin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Uşak'ta bir evin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Atatürk Mahallesi İkinci Sümbül Sokak'taki tek katlı bir evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ev sahipleri Ümit-Nejla Güler çifti, itfaiye ekiplerine bodrum katta köpek ve güvercinlerinin bulunduğunu söyledi.

Köpeğini yangından kurtarmak için eve girmeye çalışan Ümit Güler'i polis durdurdu.

Yoğun dumanın bulunduğu bodrum katına giren itfaiye personeli, "Linda" isimli köpeği dışarı çıkarttı.

Bir itfaiye eri dumandan etkilenen köpeğe, oksijen tüpündeki maskeyi bağlayarak hava verdi. Kendine gelen köpek, sahibine teslim edildi.

Köpeklerine kavuşan Güler çifti, gözyaşı döktü.

Bodrum kattaki eşyalara zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Burada bulunan 20 güvercinin ise telef olduğu tespit edildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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