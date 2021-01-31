Son dakika haberleri! Uşak'ta av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre Uşak'ta, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Uşak'ta, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Fatih Mahallesi'ndeki evinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Ramazan Altıner (19), arkadaşı P.A'nın (17) eline aldığı, evdeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Altıner, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
P.A. ve olay sırasında evde bulunan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık