Son dakika haberleri: Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı Uşak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
03.07.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:50
Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı
UŞAK - Uşak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ şüphelileri M.N. ve M.K.J.A. (29), Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan M.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.N., A.H.M.M. ve M.K.J.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: İHA