Son dakika haberleri: Uşak'ta 1 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Ulubey ilçesindeki düğünde çıkan ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki düğünde çıkan ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.U. ve H.İ.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Ulubey ilçesinde bir düğün salonunun önünde cuma gecesi iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nazif Görmüş (36) ve babası Ramazan Görmüş bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazif Görmüş müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden otomobille kaçan Y.U. ve H.İ.Ö. il merkezinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık