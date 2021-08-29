Son dakika haberleri: Uşak'ta 1 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Uşak'ta 1 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Uşak'ta 1 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Ulubey ilçesindeki düğünde çıkan ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki düğünde çıkan ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.U. ve H.İ.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Ulubey ilçesinde bir düğün salonunun önünde cuma gecesi iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nazif Görmüş (36) ve babası Ramazan Görmüş bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazif Görmüş müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden otomobille kaçan Y.U. ve H.İ.Ö. il merkezinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Son dakika haberleri: Uşak'ta 1 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Burak Deniz Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Mame Thiam Arda Güler Erol Bulut Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Uşak'ta 1 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:38:09. #1.15#

title