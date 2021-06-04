Son dakika haberleri! Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce şehitler anısına lokma dağıtıldı

Son dakika haberleri: Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce, müdürlük binası ve İsmet Paşa Caddesi'nde şehitler anısına lokma döktürüldü.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce, müdürlük binası ve İsmet Paşa Caddesi'nde şehitler anısına lokma döktürüldü.

Etkinlik öncesinde, şehitler için dua edildi. Vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet dileyerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türk devletlerinin kuruluşlarında emeği geçen, hizmet eden ve bu uğurda şehit düşen cümle şehitlerimiz nur içinde yatsın. Cenab-ı Allah şahadetlerinin kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal