Son dakika haberleri: Urla'da otluk alanda yangın çıktı
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Son dakika haberleri: Urla'da otluk alanda yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangınına ekipler müdahale ediyor.

Son dakika haberleri: Urla'da otluk alanda yangın çıktı
25.08.2020 01:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:38

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangınına ekipler müdahale ediyor.

İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

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