Son dakika haberleri: Urla'da otluk alanda yangın çıktı
Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangınına ekipler müdahale ediyor.
25.08.2020 01:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:38
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangınına ekipler müdahale ediyor.
İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Kaynak: AA