Son dakika haberleri... Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın (4)

Son dakika gündem haberi... KONTROL ALTINA ALINDIUrla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alan yanarak zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Fırat AKAY/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay