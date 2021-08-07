Son dakika haberleri... Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın (4)
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Son dakika haberleri... Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın (4)

Son dakika haberleri... Urla'da makilik ve bozuk orman alanında yangın (4)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KONTROL ALTINA ALINDIUrla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alan yanarak zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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