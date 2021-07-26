Son dakika haberleri: Ürgüp'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri: Ürgüp'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri: Ürgüp'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp'te jandarma ekipleri tarafından şüpheli A.S.'nin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.S. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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