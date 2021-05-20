Son dakika haberleri | Ürgüp'te her yerde aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Son dakika haberler: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün evinden traktörle ayrılarak giden 90 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün evinden traktörle ayrılarak giden 90 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Ürgüp ilçesinde dün sabah saatlerinde evinin önünde bulunan traktöre binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy'u arama çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinden beri aranan yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı Çökek köyünde jandarma ekipleri gönüllüler tarafından bulundu. Traktör ile kaza yapan yaşlı adamın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, jandarma tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı