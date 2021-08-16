Son dakika haberleri | Ürdün ve Katar Dışişleri Bakanları Amman'da "bölgesel meseleleri" görüştü

Son dakika haber: Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

İki bakan Ürdün'ün başkenti Amman'daki Dışişleri Bakanlığı binasındaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, Filistinlilerin siyasi bir ufuk belirlemesi ve ekonomisinin gelişmesi için verilen destek konusunda Katar'la koordinasyonun devam ettiğini söyledi.

Görüşmede, Suriye ve Libya krizlerinin ele alındığını söyleyen Safedi, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin ise, "Katar, Afganistan'ın güvenliğinin korunması konusunda siyasi bir role sahipti." ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise Doha ile Amman arasındaki ilişkinin sağlam temellere dayandığını dile getirdi.

"Filistin halkının sıkıntılarını hafifletmek için yürütülen koordinasyon devam ediyor." diyen Al Sani, görüşmede Suriye krizinde siyasi bir çözüme ulaşmanın gerekliliğinin altını çizdiğini belirtti.

Al Sani, Afganistan'daki olayların tırmanışı konusunda da uluslararası bir endişenin varlığına işaret etti.

Afgan halkının güvenliğine zarar verilmemesi ve kazanımların korunması gerektiğini kaydeden Al Sani, Afganistan'da mümkün olan en kısa sürede istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al