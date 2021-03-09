Son dakika haberleri... Ürdün ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 59, Fas'ta ise 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 59, Fas'ta ise 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 72 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 24 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin 5 bin 46'ya yükseldiği, hastalığa yakalananların 442 bin 202'ye çıktığı, iyileşenlerin de 478 bin 375 kişi olduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 12 kişi daha vefat etti, 508 yeni vaka tespit edildi, 664 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 695'e, vaka sayısı 486 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı da 473 bin 473'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup