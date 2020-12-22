Son dakika haberleri! Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 3 bin 627'ye, Bahreyn'de 350'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 444 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 88 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 3 bin 627'ye, vaka sayısının da 279 bin 892'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 249 bin 256'ya ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 169 yeni vaka tespit edildiği, 211 hastanın ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vefat sayısının 350'ye, vakaların 90 bin 451'e, iyileşenlerin ise 88 bin 542'ye çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al