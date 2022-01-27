Son dakika haberleri... Ürdün ordusu: "Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü"

Ürdün ordusu, Suriye sınırında gerçekleştirilen operasyonda 27 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü şafak vaktinde Suriye'den gelen çok sayıda uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik girişimlere karşı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda Suriye sınırından ülkeye çok sayıda amfetaminle geçmeye çalışan 27 silahlı uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğü bildirildi. Ayrıca kaçakçılar arasında "diğer silahlı gruplar tarafından desteklenen" çok sayıda kişinin de yaralandığı, bazılarının Suriye'ye kaçtığı aktarıldı. Operasyonların gerçekleştirildiği sınır bölgelerine dair ise bilgi verilmedi.

Ürdün'ün Suriye sınırında güvenlik güçleri ve kaçakçılarla yaşanan çatışmaların artmasının ardından ordu, angajman kurallarını değiştirmişti. Ürdünlü yetkililer, kaçakçılıktaki artışın arkasında İran destekli Hizbullah ve Suriye'nin güneyini kontrol eden milislerin olduğunu belirtiyor. Hizbullah ise suçlamaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, iç savaşın paramparça ettiği Suriye'nin Ürdün, Irak ve Avrupa'ya gönderilmek üzere başlıca uyuşturucu üretim yeri haline geldiğini ifade ediyor. - AMMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa