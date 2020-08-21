Son dakika haberleri... Ürdün, Mısır ve Irak gelecek hafta üçlü zirve düzenleyecek Son dakika haberi... Ürdün, Mısır ve Irak'ın, bölgesel sorunları görüşmek için gelecek hafta üçlü zirve düzenleyeceği belirtildi.

Ürdün, Mısır ve Irak'ın, bölgesel sorunları görüşmek için gelecek hafta üçlü zirve düzenleyeceği belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'da gerçekleştirilecek zirveye Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi katılacak.

Zirvede bölgesel meselelerin yanı sıra Ürdün, Mısır ve Irak arasında ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağı kaydedildi.

Zirvenin hangi tarihte yapılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mart 2019'da, üçlü zirve gerçekleştirmişti.

Üç lider, üzerinde fikir birliğine varılan konuların koordinasyonu ve projelerin hayata geçirilebilmesi için atılan adımların takibi hedefiyle belirli aralıklarla bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA