Son dakika haberleri: Ürdün Kralı Abdullah ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani bölgesel meseleleri ve çözüm yollarını görüştü
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Son dakika haberleri: Ürdün Kralı Abdullah ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani bölgesel meseleleri ve çözüm yollarını görüştü

Son dakika haberleri: Ürdün Kralı Abdullah ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani bölgesel meseleleri ve çözüm yollarını görüştü
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, başta ekonomik alanlar olmak üzere tüm alanlarda iş birliğini geliştirmenin yolları ve bölgesel meseleler ile siyasi çözüm yollarının ele alındığı ifade edildi.

Kral Abdullah, Filistin meselesinin öncelikli olduğuna işaret ederek, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışın sağlanması için çalışılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin çıkarlarına ve Arap dünyasının sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak şekilde, ortak öneme sahip meseleler karşısında koordinasyon ve istişarenin devam edeceği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, gün içinde Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle de bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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