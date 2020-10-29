Son dakika haberleri! Ürdün Kralı Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper ile terörizmle mücadeleyi görüştü

Son dakika gündem haberine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ikili iş birliği ile terörizmle mücadeleye yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları görüştü.