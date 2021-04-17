Son dakika haberleri... Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika haberleri... Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberleri... Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 61, Irak'ta 33, Suudi Arabistan'da 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 61, Irak'ta 33, Suudi Arabistan'da 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 61 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1596 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 32 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 178'e, vaka sayısının 683 bin 466'ya, iyileşenlerin sayısının da 631 bin 944'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 552 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 867 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 948'e, vaka sayısının 970 bin 987'ye, sağlığına kavuşanların da 849 bin 718'e çıktığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 948 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 810'a, vaka sayısının da 404 bin 54'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 387 bin 795 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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