Son dakika haberleri: Ürdün, Irak, BAE, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 109, Irak'ta 29, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da 7'şer, Suudi Arabistan'da ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 109, Irak'ta 29, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da 7'şer, Suudi Arabistan'da ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 109 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 9 bin 269 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 985'e, vaka sayısının da 544 bin 724'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 441 bin 239 olduğu aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin vefat ettiği, 4 bin 655 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 888 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 14 bin 36'ya, vaka sayısının da 798 bin 547'ye yükseldiği Irak'ta, iyileşenlerin sayısının ise 719 bin 161'e ulaştığı bildirildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1871 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 628 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 1445'e, vaka sayısının da 442 bin 226'ya çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının ise 424 bin 840 olduğu belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 7 kişinin daha vefat ettiği, 728 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Son verilerle toplam can kaybının 1629'a, vaka sayısının da 151 bin 528'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 139 bin 442'ye ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 404 yeni vaka tespit edildiğini, 387 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 613'e, vaka sayısının da 385 bin 424'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 374 bin 799 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak