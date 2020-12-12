Son dakika haberleri | Ürdün Dışişleri Bakanı, BM Filistinlilere Yardım Ajansı'na destek konferansı düzenlenmesini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Ürdün Dışişleri Bakanı, BM Filistinlilere Yardım Ajansı'na destek konferansı düzenlenmesini görüştü

12.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:41
Son dakika haberleri | Ürdün Dışişleri Bakanı, BM Filistinlilere Yardım Ajansı'na destek konferansı düzenlenmesini görüştü

Son dakika haberine göre Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile UNRWA'ya destek için uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunu görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile UNRWA'ya destek için uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunu görüştü.

Ürdün resmi televizyonunun haberine göre, Bakan Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüşmesinin ardından başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Safedi, UNRWA'nın görevlerini yerine getirme kabiliyetini sınırlayacak herhangi bir teklifin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Safedi, Lazzarini ile UNRWA'ya mali destek toplamak için uluslararası bir konferans düzenlenmesi ve mali krizle nasıl başa çıkılacağı konusunu görüştüğünü belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini de ABD'nin desteğinin durması dolayısıyla şu anki gelirlerinin 2018'e göre çok gerilediğini ve şu an özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamını sağlamanın yollarını aradıklarını ifade etti.

Lazzarini, uluslararası toplumdan daha fazla katılım sağlamak için gelecek yıl uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'ye 26 Kasım'da düzenlediği ziyaret sonrası yaptığı basın açıklamasında, UNRWA'nin daha önce görülmemiş bir mali kriz yaşadığını ve "uçurumun eşiğinde olduğunu" belirtmişti.

Mülteci sayısının ve ihtiyaçlarının artması ile eş zamanlı olarak krizlerin de artması nedeniyle gider ve gelir dengesinin bozulduğunu ifade eden Lazzarini, "UNRWA'nın bu yılın sonuna kadar masraflarını karşılayacak fonu yok." demişti.

UNRWA'nın, hizmetler için finansman elde etmeye ve şu anda olduğundan daha düzgün ve daha iyi bir yaşam şartları sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Lazzarini, kurumun Filistinli mültecilere, soruna siyasi bir çözüm bulunana kadar hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizmişti.

Lazzarini, Kovid-19 krizi ve mültecilerin kötüleşen ekonomik durumu gibi şartlar altında uluslararası toplumun UNRWA'nın destek çağrısına cevap vereceğinden umutlu olduğunu söylemişti.

Mültecilerin ihtiyaçlarını ve bağışları görüşmek üzere uluslararası bir konferans çağrısında bulunan Lazzarini, Kovid-19 salgını sebebiyle Gazze'deki sağlık sektörünün çökmek üzere olduğunu ve mültecilerin sağlık ve eğitim konusunda UNRWA'ya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler, 24 Kasım'da, UNRWA'nın 115 milyon dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu ve kurumun mali durumunun "çok daha tehlikeli" bir aşamaya geldiği uyarısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulu'nca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

İlgili Haberler

Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Son dakika haberi | Soylu, engelli polis çocukları ile video konferans aracılığıyla görüştü
Son dakika haberi | Soylu, engelli polis çocukları ile video konferans aracılığıyla görüştü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ'ı görüştü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ'ı görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Şevval Sam Demet Akbağ Demet Özdemir
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Adem Ljajic Pierre Webo
Tüm Haberler Türk Tbmm Doğum Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ürdün Dışişleri Bakanı, BM Filistinlilere Yardım Ajansı'na destek konferansı düzenlenmesini görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 18:52:13. #1.14#
title