Son dakika haberleri | Ürdün'de son yılların en büyük uyuşturucu davasında 11 kişiye hapis cezası - Haberler
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Son dakika haberleri | Ürdün'de son yılların en büyük uyuşturucu davasında 11 kişiye hapis cezası

Son dakika haberleri | Ürdün'de son yılların en büyük uyuşturucu davasında 11 kişiye hapis cezası
AA / Laith Al - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ürdün'de son yılların en büyük uyuşturucu davası olarak nitelendiren yargılamada 11 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ürdün'de son yılların en büyük uyuşturucu davası olarak nitelendiren yargılamada 11 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA, Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin ülkede uyuşturucu üreten ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekenin yargılamasını tamamladığını açıkladı.

Ürdünlü ve yabancı uyruklu 11 kişinin yargılandığı davada sanıklara 5 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarının verildiği açıklandı.

Şebekenin 2009 yılından bu yana suça karıştığı ve yargılamanın 2018 yılından beri devam ettiği kaydedildi.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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