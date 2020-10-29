Son dakika haberleri! Ürdün'de son 24 saatte 40 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Ürdün'de son 24 saatte 40 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

29.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:00
Son dakika haberleri! Ürdün'de son 24 saatte 40 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 40 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 740'a ulaştı.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 40 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 740'a ulaştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 443 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 740'a, vaka sayısının 65 bin 385'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 7 bin 909 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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