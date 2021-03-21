Son dakika haberleri: Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle 4 yetkili daha gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle 4 yetkili daha gözaltına alındı

21.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:27
Son dakika haberleri: Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle 4 yetkili daha gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ürdün'de geçen hafta bir devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybettiği olayla ilgili 4 yetkilinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Ürdün'de geçen hafta bir devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybettiği olayla ilgili 4 yetkilinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Amman Başsavcısı Hasan Abdullat, resmi haber ajansı Petra'ya yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların, Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri ve iki yardımcısı ile Tıp Mühendisliği Birimi Müdürü olduğunu söyledi.

İsimlerini paylaşmadığı bu kişilerin "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade eden Abdullat, savcılığın olayla ilgili soruşturmayı tamamladığını, daha öncekilerle birlikte gözaltına alınan toplam 13 kişinin yargılanma sürecinin başlayacağını aktardı.

Zanlılar aleyhinde delil içeren 20 belgenin incelendiğini ve 66 tanığın dinlendiğini kaydeden Abdullat, olayda bir ihmal olduğunu, kanunlara ve düzene uyulmadığını belirtti.

Ürdün'deki Salt el-Cedid Devlet Hastanesi'nde 13 Mart'ta merkezi oksijen sisteminde yaşanan kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa ederken, Hastane Müdürü ile üç yardımcısı, oksijen sorumlusu ve 4 yetkili gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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