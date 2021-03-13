Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi

13.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:33
Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi

Son dakika haberine göre Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Salt kentinde bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi olayında hükümetin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Salt kentinde bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi olayında hükümetin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Başbakan Hasavne, yaptığı televizyon konuşmasında, Salt kentinde yaşanan hadisenin gerekçelendirilemeyecek büyük bir olay olduğunu ifade etti.

İl sağlık müdürü görevden alındı, hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

"Hükümet olayla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyor." diyen Hasavne, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat ile hastane müdürünün istifa ettiğini ayrıca olaya dair soruşturma tamamlanana kadar il sağlık müdürünün de görevden alındığını kaydetti.

Başbakan, vatandaşların sağlığının korunması için ülkedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiğini sözlerine ekledi.

Ürdün'ün Salt kentindeki Salt el-Cedid Devlet Hastanesi'nde bugün merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Ubeydat istifa etmişti.

Ölenlerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olup olmadığı konusunda Ürdün makamlarından bir açıklama yapılmazken, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bilgi edinilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 20:34:02. #1.15#
title