Son dakika haber! Ünlü Fransız siyasetçi ve milyarder Dassault helikopter kazasında öldü
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Son dakika haber! Ünlü Fransız siyasetçi ve milyarder Dassault helikopter kazasında öldü

07.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:46
Son dakika haber! Ünlü Fransız siyasetçi ve milyarder Dassault helikopter kazasında öldü

Son dakika gündem haberi... Fransa'nın ünlü sanayicisi Serge Dassault'un oğlu milyarder milletvekili Olivier Dassault 69 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Fransa'nın ünlü sanayicisi Serge Dassault'un oğlu milyarder milletvekili Olivier Dassault 69 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Fransa'nın Calvados bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında ünlü sanayici Serge Dassault'un 69 yaşındaki oğlu milyarder milletvekili Olivier Dassault hayatını kaybetti. Paris'in kuzeyinde bulunan Oise bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) milletvekili Dassault'un yanı sıra kazada pilotunda hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olivier Dassault Fransa'yı severdi. O bir sanayi lideri, milletvekili, hava kuvvetlerinde yedek komutandı. Hayatı boyunca ülkemize hizmet etmekten ve güzel yönlerini tanıtmaktan asla vazgeçmedi. Onun acı ölümü büyük bir kayıp oldu. Tüm düşüncelerim ailesi ve sevdikleri ile birlikte" dedi.

Macron'un yanı sıra tüm partilerden siyasetçilerde, herkesle iyi geçinmesi ile bilinen Dassault hakkında taziye ve anma mesajı paylaştı.

Dassault, uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varisleri arasında bulunuyordu.

(Özlem Kaplan/İHA)

Son dakika haber! Ünlü Fransız siyasetçi ve milyarder Dassault helikopter kazasında öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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