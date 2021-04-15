Son dakika haberleri | Ünlü estetisyene lüks hayat davası

Son dakika haberler... Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Seda Fazıl, 5 yıl önce boşandığı eski eşi ünlü estetik ve plastik cerrahı Berker Büyükgüral'ın çocuğuna ödediği aylık 6 bin TL'lik nafakanın az olduğunu söyleyerek 'nafaka artırımı' davası açtı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Seda Fazıl, 5 yıl önce boşandığı eski eşi ünlü estetik ve plastik cerrahı Berker Büyükgüral'ın çocuğuna ödediği aylık 6 bin TL'lik nafakanın az olduğunu söyleyerek 'nafaka artırımı' davası açtı. Eski eşinin sosyal medya fotoğraflarını gerekçe göstererek lüks bir yaşam sürdüğünü belirten Seda Fazıl, nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Seda Fazıl ile ünlü Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Berker Büyükgüral 2016 tarihinde boşandı. 8 yaşındaki çocuğun velayetini anne Fazıl'a veren mahkeme, Berker Büyükgüral'ın çocuğu için aylık 2 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Nafaka miktarı zamanla artış gösterirken, Büyükgüral çocuğuna aylık 6 bin lira nafaka ödemeye başladı. Ancak ödenen nafaka miktarının çocuğun masraflarını karşılamaya yetmediğini iddia eden Seda Fazıl İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'nafaka artırımı' davası için dilekçe sundu.

Fazıl sunduğu dilekçede, eski eşi Berker Büyükgüral'ın kendisini birçok platformda, sosyal medyada estetik ve plastik cerrahi dalında uzman ve dünyaca bilinen bir doktor olarak tanıttığını anlattı. Eski eşinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları delil göstererek lüks bir yaşam sürdüğünü, yurt dışı ve yurt içi tatillerinin yaptığını anlatan Fazıl, "Hastaları yurt içinden ve yurt dışından olup, özel muayenehanesinde kontrollerini yapmakta, ameliyatlarını ise İstanbul'un en iyi özel hastanelerinin ameliyathanelerinde kiralamak suretiyle gerçekleştirmiştir. Davalının maddi durumunun çok iyi olması ve şahsi gelirinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olması nedeniyle çocuğun aylık 6 bin TL olan nafakasının 15 bin TL'ye çıkarılmasını istiyoruz" denildi.

Mahkeme davanın tanıklarının dinlenmesi için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı