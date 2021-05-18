Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
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Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası

Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da, 2 arkadaşıyla gittiği apart otelde fenalaşan hukuk fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan (19), hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, 2 arkadaşıyla gittiği apart otelde fenalaşan hukuk fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan (19), hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan genç kızın erkek arkadaşı M.O.Ş. ile M.D., ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını söyledi. 

Olay, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki apart otelde meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup, apart otele gitti. Burada eğlenen 3 gençten Çalışgan, bir süre sonra fenalaştı. M.O.Ş. ile M.D.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahalede bulunduğu Havva Nur Çalışgan, yaşamını yitirdi. 

Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D., polis merkezindeki ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını ve Çalışgan'ın fenalaştığını söyledi. Çalışgan'ın cansız bedeni de otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.ANNESİ 'SONU BÖYLE Mİ OLACAKTI' DİYEREK AĞLADI

Havva Nur Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.


Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
Son dakika haberleri... Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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