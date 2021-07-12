Son dakika haberleri: Üniversiteden Havacılık Yönetimi bölümünde ücretsiz teorik eğitim

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ), İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren Havacılık Yönetimi bölümü ile ilgili yaptığı açıklamada ilgili bölümde sektörün yöneticilerinin yetiştirildiği belirtildi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ), İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren Havacılık Yönetimi bölümü ile ilgili yaptığı açıklamada ilgili bölümde sektörün yöneticilerinin yetiştirildiği belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bu yıl havacılık programları öğrencilerimiz için Uçuş Akademimiz tarafından ücretsiz PPL Teorik Eğitimi fırsatı sunuyoruz" denildi.

Konuyla ilgili İRÜ'den yapılan açıklamada Havacılık Yönetiminin son 10 yılın gözde bölümlerinden olduğu belirterek Havacılık Yönetimi Programı ile Sivil Havacılık sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılayan, geleceğin yöneticilerini yetiştirdiklerinin altı çizildi. Öğrenci adaylarının geleceklerini ve kariyerlerini şekillendirmede Havacılık Yönetiminin önemine dikkat çekilen açıklamada, İRÜ'nün sektörle iç içe olma odaklı eğitimiyle tüm öğrenci adaylarına havacılık ile ilgili önemli kariyer fırsatı sunduğunun altı çizildi.

"ÖĞRENCİLER HAVACILIK CAMİASINA ADIM ATMA FIRSATINI YAKALIYORLAR"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uçuş Okulu Genel Müdürü Serap DAŞ konuyla ilgili şunları söyledi;

"Üniversitemizin İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Programında eğitim gören öğrencilerimiz, havacılık sektörünün farklı alanlarında tecrübe sahibi akademisyenlerden ders almanın ayrıcalığını yaşayarak havacılık camiasına adım atma fırsatını yakalıyorlar. Öğrencilerimiz, eğitim programları kapsamında sektörün her alanından üst düzey yöneticiler, kaptan pilotlarla bir araya gelirken, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüne hakim akademisyenlerimiz den ders alarak havacılık sektörünün içinde hangi yolda ilerlemek istediklerine karar veriyorlar. Eğitim modelimizle ve öğrencilerimize sunduğumuz olanaklarla Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi Programlarımız ve Türkiye'nin üniversite bünyesindeki ilk Uçuş Akademisi olan RumeliSEM Uçuş Okulu ile sivil havacılığın nitelikli personel ihtiyacına katkı sunan üniversitemiz, geçen yıl öğrenci kabulüne başladığımız Havacılık Yönetimi Lisans Programımızla da Sivil Havacılık Sektörünün her noktasında Rumelili gençlerinin yer bulması için çalışmalarına devam ediyor."

"SEKTÖRE YÖNELİK ÇEŞİTLİ DERSLERİ KAPSIYOR"

Havacılık Yönetimi lisans bölümünün içeriği ile ilgili detaylı bilgi veren Daş, "Öğrencilerimizi sektöre mesleki anlamda tam donanımla hazırlamamızın yanında, entelektüel bir birikime de sahip olmalarını hedeflemekteyiz. Havacılık Yönetimi bünyesinde yer alan akademisyenlerimizin her biri sektörün farklı birimlerinde yıllarca çalışmış, yöneticilik yapmış isimler olunca öğrencilerimize hem teorik bilgiyi en şekilde anlatıp hem de iyi bir havacılık personelinde olmazsa olmaz nitelikleri kazandırıyoruz. Havacılık Yönetimi öğrencilerinin müfredatlarında yer alan yoğun İngilizce programlarının yanında 'Kariyer İngilizcesi' dersleri ve yine isterlerse devam edebilecekleri İngilizce hazırlık sınıfı, havacılıkta emniyetten güvenliğe, finanstan muhasebeye, havaalanı işletmeciliğinden, insan faktörlerine, yer hizmetlerinden, havayolunda tedarik zincir yönetimine kadar aldıkları dersler ile hem sektörde talep gören hem de işletme alanına hakim mezunlar veriyoruz. Bu yıl havacılık programları öğrencilerimiz için Uçuş Akademimiz tarafından ücretsiz PPL Teorik Eğitimi fırsatı sunuyoruz ve öğrencilerimizin donanımlarını artırırken her zaman hayatımızda yer alacak olan havacılık sektörüne de gençlerimizi teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı