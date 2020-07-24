Son dakika haberleri: Üniversite personeli av tüfeğiyle yaşamına son verdi Son dakika haberleri: ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi eczanesinde çalışan Orçun Ö. (30), evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi eczanesinde çalışan Orçun Ö. (30), evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. AÜ Hastanesi'nin eczanesinde çalışan Orçun Ö., evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğini göğsüne dayayıp, ateşledi. Kanlar içinde kalan Ö.'ü bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ekipler, Orçun Ö.'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ö.'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Orçun Ö.'ün evli ve 5 yaşında oğlu olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA