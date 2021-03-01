Son dakika haberleri: Üniversite öğrencileri, Anadolu ezgilerini evde kalanlar için çevirim içi seslendirdi
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Son dakika haberleri: Üniversite öğrencileri, Anadolu ezgilerini evde kalanlar için çevirim içi seslendirdi

01.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:38
Son dakika haberleri: Üniversite öğrencileri, Anadolu ezgilerini evde kalanlar için çevirim içi seslendirdi

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Müzik, Kültür ve Sanat Topluluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinden çıkamayanlara Anadolu ezgilerinden çevirim içi konser verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Müzik, Kültür ve Sanat Topluluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinden çıkamayanlara Anadolu ezgilerinden çevirim içi konser verdi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, topluluk, Kovid-19 sürecini evlerinde geçirenlere yönelik Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkısı ve akademisyenlerin desteğiyle halk müziği programı düzenledi.

Üniversitenin Youtube kanalından yayınlanan, öğretim elemanı Yunus Ethem Alan yönetimindeki dinletide topluluk üyesi öğrenciler, keman, bağlama ve gitar eşliğinde Anadolu'nun sevilen ezgilerini seslendirdi.

Öğrenciler, "Gide gide bir söğüde dayandım", "Beni eller gibi görme sen benimsin", "Çiçekten harman olmaz", "Keklik gibi kanadımı süzmedim", "Evlerinin önü yoldur", "Dağlar iğdeli yarim" türkülerini seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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