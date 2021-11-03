Son dakika haberleri... UNICEF, Yemen'de son 5 günde çıkan olaylarda 8 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de son beş günde tırmanan şiddet olayları nedeniyle 8 çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını duyurdu.

UNICEF'in internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, Yemen'de artan şiddet olaylarında çatışmaların, çocuklar ve aileler arasında ağır kayıplara neden olmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede Mart 2015'te çatışmaların tırmanmasından bu yana, 10 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtilen açıklamada, gerçek rakamın ise daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

Son beş günde yaşanan olaylarda toplam 8 çocuğun hayatını kaybettiği veya yaralandığı aktarılan açıklamada Marib'de geçen ay toplam 11 çocuğun hayatını kaybettiği veya yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada UNICEF Yürütme Kurulu Başkanı Henrietta Fore'nin, "Yemen'de ne zaman çatışmalar patlak verse ve şiddet tırmansa, bunun bedelini en ağır şekilde çocuklar ödüyor. Aileler korkunç şiddet yüzünden paramparça oluyor. Çocuklar bu çatışmanın kurbanı olamaz." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

UNICEF açıklamada ayrıca, Yemen'deki çatışmanın tüm taraflarını, sivilleri, özellikle çocukları korumaya öncelik vermeye ve ülkenin altyapı sistemlerine ve yoğun nüfuslu bölgelerine yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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